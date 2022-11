Musica a Ragusa con “il Paganini del trombone” per la stagione Melodica sabato 26 novembre

La 27esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” volge al termine, ma è già tutto pronto per l’avvio imminente della nuova stagione della rassegna musicale che da molti anni accompagna gli amanti della musica nel territorio di Ragusa, e a breve verrà avviata la campagna abbonamenti per la nuova stagione di Melodica. Piccola anticipazione, sabato 3 dicembre ci sarà un appuntamento teatrale con l’attore Alessandro Sparacino.

L’ultimo appuntamento di questo cartellone sarà invece con un concerto di grande prestigio, sabato 26 novembre alle ore 20.30 (con ingresso al pubblico alle ore 20.00), presso l’auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, Kiril Ribarski al trombone e Milica Sperovic al pianoforte proporranno un’esibizione di grande interesse e fascino. Kiril Ribarski è molto apprezzato per le sue grandi doti di virtuosismo strumentale, capacità tecniche eccelse ed estrema sensibilità musicale, tanto da essere definito dalla critica mondiale “il Paganini del trombone” e anche “il poeta del trombone”.

Il duo composto da Kiril Ribarski e Milica Sperovic, musicisti macedoni famosi in tutto il modo, è unito da un lungo sodalizio artistico oltre che coniugale, vantando un curriculum internazionale, con esibizioni in più di quaranta Paesi. Il loro repertorio spazia dalla musica barocca al jazz e per il pubblico di Melodica proporranno un ricco programma musicale in cui le opere di grandi compositori, tra i quali Debussy, Chopin e Albeniz, verranno rivisitate per una intensa e affascinante interpretazione al trombone. Il Duo Ribarski, attivo dal 1977, ha effettuato centinaia di tournèes in ogni parte del mondo, ha partecipato ai maggiori festival internazionali e ha ricevuto numerosi premi prestigiosi, ha all’attivo numerose registrazioni televisive e diversi dischi. Kiril Ribarski ha ottenuto molti riconoscimenti e premi tra cui il Premio Preserrn dell’Accademia di Musica di Lubiana e il primo premio al Federal Music Artists Competition a Zagabria. Milica Sperovic è docente di pianoforte presso la facoltà di Musica e Arte presso il Conservatorio di Musica di Skopje e alterna ai concerti con il marito anche una attività solistica di rilievo.



“Siamo lieti di ospitare ancora una volta questo straordinario duo – commenta la direttrice artistica Diana Nocchiero – La loro capacità interpretativa è coinvolgente e la loro sensibilità musicale è appassionante. Ribarski è considerato un grande virtuoso e con il trombone ha la stessa abilità che aveva Paganini con il violino, e Sperovic è una eccellente pianista, insieme regaleranno intensità e particolari emozioni a questo appuntamento di Melodica, la musica dell’anima. Si chiude con prestigio questa 27esima stagione, ma siamo già pronti ad iniziare al 28esima stagione con altri affascinanti concerti, frutto di una ricerca attenta, dettata dall’amore per la musica e per la capacità che ha di trasmettere intime sensazioni di benessere e intense emozioni”.

“Melodica – La musica dell’anima” ha il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l’ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.