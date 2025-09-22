Museo Demologico di Santa Croce Camerina: storia, tradizioni e cultura contadina

Il Museo Demologico di Santa Croce Camerina, situato in Circonvallazione Costa degli Archi, rappresenta un importante patrimonio culturale e storico della Sicilia. Nato nel 1998 grazie alla generosità di 145 cittadini santacrocesi, il museo raccoglie utensili, mobili, attrezzi agricoli e arredi d’epoca che raccontano la cultura contadina e artigianale del territorio.

Un percorso museale unico

Il percorso del museo si sviluppa in cinque stanze tematiche principali. Casa d’abitazione: ricostruzione di una tipica abitazione santacrocese tra XIX e XX secolo, con oggetti quotidiani come bracieri, culle, materassi di paglia e lucerne. Angolo soggiorno e cucina: strumenti per impastare il pane, forni, tavoli da pranzo e anfore per acqua e vino, che raccontano la vita domestica tradizionale. Antichi mestieri: botteghe di falegname, carradore, bottaio, sellaio, fabbro e lattoniere, con utensili in legno e ferro che testimoniano l’artigianato locale. Sala Grande: espone pesi e misure, abiti religiosi, una campana del 1765, torchi, volumi antichi e reperti legati allo sbarco alleato del 1943. Masseria e laboratori caseari: ambienti dedicati alla produzione di formaggio e ricotta, con muri a secco e strumenti tipici della tradizione gastronomica.

Inoltre, il museo ospita stanze dedicate ai mestieri “puliti” come sarto, calzolaio e barbiere, e spazi dedicati alle celebrazioni di San Giuseppe, con le tradizionali “Cene” offerte in devozione.

Un patrimonio valorizzato a livello regionale

Il Museo Demologico fa parte della Rete dei Musei Comunali della Sicilia, promossa da ANCI Sicilia. Attraverso il portale musei-sicilia.it, la struttura viene valorizzata all’interno del percorso culturale e turistico del territorio, diventando un punto di riferimento per eventi culturali, presentazioni di libri e iniziative di promozione del patrimonio locale.

Orari e contatti

Giovedì: 9.30 – 11.30. Sabato: 17.00 – 19.00. Per gruppi e prenotazioni: 3312606232 (anche WhatsApp).

