Muore bambina di 9 anni incidente stradale tra Gela e Niscemi. Feriti anche i fratellini

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 11 Gela-Niscemi, in contrada Priolo, nel nisseno. Una bambina di 9 anni, Aurora, ha perso la vita a causa delle ferite riportate nello scontro. La piccola era in auto insieme alla madre e ai suoi tre fratellini, rispettivamente di 9, 5 e 4 anni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto mentre la famiglia era in viaggio verso il centro abitato di Niscemi, presumibilmente per accompagnare i bambini a scuola. La madre, una donna di 36 anni, era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dall’umidità del mattino. La vettura è finita fuori strada, causando gravi conseguenze per tutti gli occupanti.

Il dramma dei soccorsi

Aurora è stata soccorsa d’urgenza dagli operatori del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e la piccola è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

La madre, anch’essa ricoverata al Vittorio Emanuele, versa in condizioni gravissime. I tre fratellini, feriti ma fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati anch’essi condotti nello stesso ospedale per le cure del caso.

Le indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. Secondo una prima analisi, l’incidente sarebbe stato causato dalla perdita di aderenza dell’auto sul manto stradale umido, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

© Riproduzione riservata