Mostra “Nuvola Passeggera” a Scicli: arte e musica al Palazzo Beneventano
18 Ago 2025 11:49
“Nuvola passeggera” è il titolo della mostra che verrà inaugurata, alle 20, mercoledì sera nei locali della galleria “Bassi Benventano” al piano terra dell’antico palazzo barocco Bene Unesco. L’evento d’arte è curato da Agata Polizzi.
Mostra Nuvola Passeggera Scicli: inaugurazione e programma
Il programma della serata prevede due momenti. Alle 19 un talk nella Chiesa di Santa Teresa d’Avila, in via Francesco Mormina Penna, in cui è prevista la partecipazione del cantautore Giovanni Caccamo.
Mostra Nuvola Passeggera Scicli: orari e date
Alle 20, a seguire, l’apertura della mostra nel Palazzo Beneventano nel centro storico cittadino. La mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre, dal martedì al sabato dalle ore 18 alle 22. L’evento gode del patrocinio del Comune di Scicli.
