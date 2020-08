Mosaicisti africani a Caucana. Domenica l'archeologo Di Stefano svela alcune ricerche - Ragusa Oggi

In particolare la maniera di inquadrare i motivi decorativi all'interno di quadri esagonali e in particolare i soggetti raffigurati (pesci,uccelli,trampolieri,etc) sono sicuri indizi di maestranze comuni. L' archeologo Di Stefano esamina anche l' architettura delle due chiese( quella tunisina e quella siciliana) rilevando forti similitudini(un battistero,gli ambienti collaterali). Di stefano ipotizza non solo la circolazione di cartoni figurati e maestranze ma forse anche di personaggi-committenti di probabili origini nord africane. Un circuito storico e artistico-culturale che testimonia il legame fra il nord Africa e la sicilia in età bizantina, dopo il 553 d.C.