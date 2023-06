Morto lo stilista Francesco Almacesco. Comiso piange il designer di alta moda

di Francesca Cabibbo – Si è spento lo stilista comisano Almacesco. Pseudonimo di Francesco Mezzasalma, Almacesco aveva creato un atelier di moda a Comiso e a Ragusa.

Famoso per le sue creazioni estrose ed originali, designer di abiti d’alta moda e abiti da sposa, originalissimi e unici, capaci di coniugare la bellezza dell’eleganza Made in Italy e le innovazioni più interessanti, Almacesco aveva festeggiato quattro anni fa i 25 anni di attività con una sfilata in grande stile.

Nove anni fa aveva subito un’aggressione, un pestaggio che egli stesso aveva raccontato sui social.

Si era formato a Roma, in una importante accademia di moda e costume. Aveva lavorato presso grandi atelier di moda da Gianfranco Ferrè e dalle Sorelle Fontana per Fausto Sarli e per Valentina Spose.

Lo ricordano varie persone che lo hanno conosciuto e apprezzato. Tra questi l’organizzatrice di eventi ed ex assessore catanese, Barbara Mirabella. Mirabella così scrive:

«"Vestire un'indossatrice è estremamente facile – affermavaAlmacesco – la vera sfida di uno stilista sta nel saper creare abiti per donne vere… Donne comuni, che si diversificano le une dalle altre, riuscendo a farne esaltare le giuste forme".

Si lascia ispirare da tutto e da niente, creando nei momenti più impensati e trasformando la moda in arte. Crea pezzi di arredo unici, come quasi a ricordare che la moda non è semplicemente una cosa che s'indossa per coprire il corpo, ma che si osserva e ti rapisce nella sua bellezza, diversificando un capo dall'altro. Anima delicata, a tratti inquieta. Francesco ci ha lasciato»

.