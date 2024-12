Morte da settantadue ore le due sorelle ottantenni morte a Modica Alta. Le salme consegnate ai familiari

Un decesso di morte naturale ed uno accidentale. Il referto del medico legale relativo al decesso di due sorelle modicane, una di 80 anni ed una di 83 che vivevano da sole nella loro abitazione di Modica Alta, è chiaro. Tant’è che i due cadaveri sono stati consegnati alla famiglia per le successive esequie funebri. Nessuna effrazione all’abitazione in cui vivevano le due donne. La scoperta dei due corpi senza vita è stata fatta ieri dal nipote che vive anch’egli a Modica e che non aveva loro notizie da due giorni.

E’ stato lui ad allertare sull’accaduto. All’arrivo dei militari dell’Arma la scoperta di quanto accaduto. Da una ricostruzione eseguita dai carabinieri della Compagnia di Modica, intervenuta con l’aliquota del Nucleo radiomobile e con la sezione scientifica, non c’erano effrazioni al portone di ingresso e neanche nelle imposte esterne della casa.

Un malore

Una delle due sorelle avrebbe accusato un malore e l’altra nel tentativo di chiedere aiuto è caduta dalle scale rotolando per l’intera rampa e finendo contro il portoncino. Per la prima donna la morte sarebbe per causa naturale mentre per la seconda le cause sarebbero riconducibili ai traumi riportati nella caduta dalle scale. Il nipote che, pur chiamando le due donne che vivevano da sole, non riceveva notizie ha deciso di intervenire.

Da qui la decisione di andare a casa. L’anziana morte per causa accidentale è stata trovata dopo la caduta dalle scale sul posto in cui è incappata nell’incidente domestico. Sul posto è intervenuto il magistrato della Procura di Ragusa, Silvia Giarrizzo, che dopo il referto del medico legale e dopo aver accertato che non c’erano segnali di presenze esterne all’interno dell’abitazione, ha consegnato le due salme ai familiari per i funerali.

