Morandi e De Chirico a Scicli attirano collezionisti da tutta Italia

Inaugurata alla Galleria Quam di Scicli la mostra ‘In-Solito paesaggio. Pittura italiana da Morandi a Schifano’, movimentata da collezionisti di tutta Italia accorsi in particolare per gli inediti eccellenti. Protagonisti indiscussi Giorgio Morandi con la piccola tela ‘Paesaggio’ del 1961 e De Chirico con ‘Piazza d’Italia’ olio su tela 40×50 cm del 1959, entrambe in mostra in Italia per la prima volta da oltre cinquant’anni.

Tra le opere più apprezzate del percorso il grande lavoro ad olio di Antonio Ligabue, raffigurante una tigre nel paesaggio esotico, che stacca dal resto delle ambientazioni della mostra.

“Il titolo ‘In-Solito paesaggio’ vuole spingere a guardare ‘dentro il solito’ paesaggio – dice Irene Torrisi, curatrice della mostra – così come hanno guardato alcuni dei più importanti autori italiani in mostra, per poi scegliere anche sviluppi nell’astrazione più estrema. Esemplari le opere in mostra di Afro, Capogrossi, Morlotti e Licini da un lato e quelle di Ligabue, De Chirico e Schifano dall’altro”.

I collezionisti più esperti hanno apprezzato l’attenzione anche agli autori ‘minori’, dei quali la scelta delle opere è di altissimo livello pittorico, e allestite in percorso ‘museale’ che permetterebbe alla Galleria Quam e a Scicli di confrontarsi con le maggiori istituzioni italiane che realizzano eventi d’arte.

La nostra curiosità si è anche soffermata anche sulla quantità di opere già vendute, indicate dal classico ‘bollino rosso’, che indirettamente lascia pensare ad un collezionismo vivace e attento. Collezionisti che la galleria, come ci rivela Antonio Sarnari, titolare di Quam, sono stati ricevuti nelle preview a porte chiuse, riservate ai collezionisti più vicini alla galleria.

La galleria Quam mostra quindi un lato meno pubblico, almeno fino ad ora, e si inserisce tra le referenti siciliane, e non solo, per il collezionismo di secondo mercato e di opere rare.

La mostra rimarrà aperta, con ingresso gratuito, fino al 20 agosto, per info e orari 0932-931154 o info@quamarte.com