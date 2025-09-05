Modica, ultima passeggiata notturna “Lune d’Oriente” tra i vicoli di Cartidduni

Modica si prepara a salutare l’edizione 2025 di “Lune d’Oriente”, l’evento culturale che accompagna cittadini e turisti in affascinanti percorsi guidati al chiaro di luna. L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 7 settembre: una passeggiata notturna nel quartiere medievale di Cartidduni, cuore antico e suggestivo della città.

Promossa dall’Ente Liceo Convitto insieme alle Associazioni culturali del Comitato “Quartiere d’Oriente”, l’iniziativa è giunta ormai alla terza edizione, conquistando sempre più partecipanti grazie alla capacità di coniugare storia, tradizione e magia notturna.

Cosa prevede l’evento

Il raduno dei partecipanti è fissato per le 19:30 presso il piazzale Falcone-Borsellino. Da lì partirà l’itinerario tra i vicoli di Cartidduni e il Convento di Sant’Anna e San Calogero, custode di un prezioso patrimonio storico-artistico: il crocifisso seicentesco, le suggestive mummie custodite nell’antico edificio sacro.

Il percorso, pensato per valorizzare il quartiere medievale, si svolge in una cornice unica: la luce della luna piena che illuminerà i passi dei visitatori.

Degustazione di prodotti tipici modicani

Al termine della passeggiata è prevista una degustazione di prodotti tipici modicani, offerta dagli sponsor dell’evento. Un’occasione per unire la cultura al gusto, assaporando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il costo della partecipazione è di 20 euro a persona. È consigliato indossare scarpe comode e lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica che solo i vicoli di Modica possono regalare.

Per informazioni e prenotazioni (anche via WhatsApp): 3387205944 – 3515293467.

