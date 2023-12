Modica: tutti in piazza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con Roberto Ferrari. Grazie al Comune anche panettoni, spumante e artisti di strada

“Welcome 2024”: Festa di Capodanno a Modica con Roberto Ferrari da Radio Deejay

Il cuore del centro storico di Modica si prepara ad accogliere il nuovo anno con una festa straordinaria in piazza Matteotti, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con il Comune di Modica. L’evento, intitolato “Welcome 2024”, si preannuncia come un’occasione imperdibile per festeggiare insieme e salutare il 2023 in grande stile.

Il protagonista della serata sarà il mitico deejay Roberto Ferrari, noto conduttore di “Ciao Belli” su Radio Deejay. Accompagnato da un’energia contagiosa, Ferrari guiderà il countdown che segnerà il passaggio al nuovo anno, trasformando la notte di San Silvestro in un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.

L’evento avrà inizio alle ore 22 di questa domenica 31 dicembre, quando la piazza sarà invasa da un’ondata di positività e festa. La serata sarà presentata da Alessia Serena, mentre il palco sarà aperto dall’entusiasmante duo Max Garrone & Tony Cannizzaro. I partecipanti potranno ballare al ritmo delle hit del momento, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza che caratterizzerà la notte più festosa dell’anno.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica, con il patrocinio della Regione Sicilia e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Un ringraziamento speciale è rivolto all’on. Ignazio Abbate per il suo sostegno al progetto, che ha permesso il coinvolgimento del livello regionale e ha contribuito a rendere possibile questa straordinaria festa di fine anno.

“Welcome 2024 va oltre l’etichetta di semplice evento; è un’opportunità per unire la comunità, celebrare le gioie dell’anno trascorso e accogliere con speranza il futuro – spiega l’assessore comunale Tino Antoci anche in rappresentanza del sindaco Maria Monisteri – L’obiettivo della serata è creare un’esperienza indimenticabile per la comunità di Modica e per tutti coloro che si uniranno a festeggiare il nuovo anno, creando un momento di connessione e gioia”.

La festa non sarà solo musica ma, grazie all’Amministrazione comunale, anche uno spettacolo pirotecnico, panettoni e spumante per brindare al nuovo anno, cornetti caldi e artisti di strada lungo corso Umberto. Modica invita calorosamente tutti a unirsi in musica e ballo in piazza Matteotti per “Welcome 2024”, promettendo una notte di festa, divertimento e condivisione.

L’evento non solo celebra la fine dell’anno trascorso, ma rappresenta anche un auspicio di prosperità e successi per il nuovo anno. ‘Welcome 2024’ è un invito aperto a tutti coloro che desiderano condividere momenti di gioia, musica e festa nella suggestiva cornice di Modica. La città, tra l’altro, proprio grazie agli eventi natalizi, sta trovando grande interesse da parte dei frequentati. Di recente ben 8000 presenze in tre giorni per l’evento dedicato alla Formula Uno con la presenza nel cuore del centro storico dell’auto da corsa Alpha Tauri. Oltre 600 persone si sono divertite a provare anche i simulatori installati proprio accanto alla straordinaria auto.