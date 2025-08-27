Modica, serata d’autore con Romano De Marco: il noir come specchio della società contemporanea

Una serata intensa, raffinata e densa di spunti letterari quella che si è svolta a Modica, nella residenza estiva del dott. Giorgio Minardo e di sua moglie Katia Denaro, dove lo scrittore Romano De Marco ha presentato il suo ultimo romanzo, “dimenticare Milano” (Ubagu Press)Un pubblico attento e qualificato ha seguito con interesse il dialogo dell’autore con Enzo Scarso e Salvatore Cannata, in un confronto che ha superato la semplice presentazione per diventare un vero e proprio viaggio nel mondo del noir italiano.

Il romanzo, che segna un ulteriore passo nella carriera di De Marco, racconta il ritorno forzato dell’ex investigatore Marco Tanzi dall’Africa all’Italia, dove è costretto a riaprire una ferita del passato. Un libro che intreccia memoria e destino, sangue e coscienza, con quella cifra stilistica che ha reso De Marco uno degli autori più apprezzati della narrativa crime contemporanea.

«Il noir non è solo intrattenimento – ha spiegato De Marco – ma uno strumento critico che racconta il lato oscuro della società, le contraddizioni, le zone grigie del nostro tempo. È un genere che, forse più di altri, permette di osservare e interpretare la realtà.»

Nel corso della serata, De Marco non si è limitato a illustrare i retroscena della sua ultima fatica letteraria, ma ha aperto uno sguardo sui progetti futuri: nuovi romanzi già in cantiere, con protagonisti e ambientazioni capaci di unire tradizione e innovazione nel racconto crime. La riflessione si è poi allargata alla scena italiana del noir e del poliziesco, con riferimenti agli scrittori che negli ultimi anni hanno contribuito a consolidare l’identità del genere nel panorama editoriale nazionale.

Un confronto vivace, reso ancora più stimolante dagli interventi di Enzo Scarso e Salvatore Cannata, che hanno sollecitato l’autore su temi quali il rapporto tra letteratura e realtà, la fascinazione del male, la responsabilità dello scrittore nel raccontare storie che scavano nella psicologia dei personaggi ma anche nei conflitti sociali.

La serata si è chiusa tra applausi e domande del pubblico, segno tangibile di come la letteratura noir, lontana dall’essere solo “genere”, rappresenti oggi una lente privilegiata per osservare la complessità del presente. Come ha sottolineato lo stesso De Marco: «Ogni storia nera è, in fondo, una storia umana. È la fragilità dei personaggi che ci somigliano, più ancora della trama investigativa, a catturare i lettori».

Un incontro che conferma Modica come città sempre più attenta alla cultura e alla narrativa contemporanea, capace di ospitare momenti di alto spessore intellettuale.

© Riproduzione riservata