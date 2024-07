Modica: sarà riqualificato il cortile dell’oratorio Don Bosco. Consegnati i lavori

Consegnati i lavori per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del cortile dell’oratorio Don Bosco di Modica Alta. L’annuncio è stato effettuato ieri dal sindaco di Modica, Maria Monistri e dal vicesindaco Giorgio Belluardo, l’assessore Chiara Facello e i consiglieri Alessio Ruffino e Paolo Nigro. La ditta che effettuerà i lavori è la Muriana Costruzioni.

Il progetto

Il progetto prevede la ripavimentazione del campo di gioco, che diventerà uno spazio polivalente per celebrazioni liturgiche all’aperto e raduni, la formazione di aiuole verdi con un giardino che ospiterà la statua dedicata a Don Bosco, la rimozione delle strutture danneggiate dal tempo, la riqualificazione dei servizi igienici e l’apertura di un cancello pedonale su Via Don Bosco.

Monisteri ha sottolineato che questi interventi sono stati condivisi con i Salesiani che gestiscono e animano l’oratorio, in particolare Don Paolo Terrana, Don Gino e Don Nino, che si sono impegnati nella raccolta di firme per il progetto della Democrazia Partecipata. I lavori saranno completati in quattro mesi.

Il sindaco ha spiegato che questo progetto ha avuto origine nella passata legislatura, sotto l’amministrazione di Ignazio Abbate, con un impegno particolare del consigliere Alessio Ruffino a sostegno del progetto della Democrazia Partecipata. Questo intervento riguarda uno dei luoghi storici di Modica, un centro di aggregazione costante e perenne, non solo per i giovani di Modica alta, ma anche un cuore importante della comunità.

