Modica: rimossi 11 veicoli non assicurati

La polizia locale di Modica ha rimosso 11 veicoli privi di copertura assicurativa in diverse zone della città, nell’ambito di un’azione mirata di controllo e prevenzione. L’intervento è stato svolto per garantire la sicurezza stradale e assicurare il rispetto delle normative vigenti.

La rimozione di questi veicoli è un passo cruciale per contrastare il fenomeno delle auto non assicurate, che rappresentano un serio rischio per la sicurezza degli utenti della strada. Inoltre, l’operazione contribuisce a recuperare parcheggi e a promuovere il rispetto per l’ambiente urbano.

L’azione continuerà nei prossimi giorni

La Polizia Locale ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a adottare ulteriori misure per garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi.

L’Amministrazione invita i cittadini a verificare la regolarità della propria copertura assicurativa per evitare pesanti sanzioni e contribuire a un ambiente stradale più sicuro per tutti.

