Modica piange il giovane architetto Giovanni Basile è morto in un incidente in Lapponia

Era in vacanza in Lapponia assieme alla fidanzata e a degli amici. Nella regione finlandese era arrivato dopo aver lasciato Modica dove aveva trascorso alcuni giorni in famiglia con parenti ed amici. Giovanni Basile, 36 anni architetto, è morto nel gravissimo incidente stradale che si è verificato nella notte fra sabato e domenica. Il giovane architetto modicano lavorava in uno studio di architettura a Londra ed era un brillante professionista. Prima di tornare in Inghilterra la vacanza in Lapponia. L’incidente fra un furgone e l’auto sulla quale viaggiava Giovanni Basile e la sua comitiva.

Tre i morti ed un ferito. Lo scontro fra il furgone e l’auto è stato frontale: questa una prima ricostruzione dell’incidente. La donna che era alla guida del furgone ha perso la vita nello scontro. Gli altri due che hanno perso la vita sono proprio l’architetto modicano ed il suo amico. La giovane che era con loro è rimasta gravemente ferita. La notizia dell’incidente ha destato cordoglio a Modica.

La famiglia della vittima, i genitori e le sorelle, sono partite per raggiungere la Lapponia e ricongiungersi con il proprio caro del quale parenti ed amici hanno un bellissimo ricordo. Non si conosce al momento il rimpatrio in Italia della salma.

