Modica: la comunità di San Pietro si prepara a celebrare il 25° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Stella

La comunità parrocchiale di San Pietro si prepara a celebrare un momento significativo: il 25° anniversario di sacerdozio di don Giuseppe Stella, parroco attuale, che fu ordinato presbitero il 27 dicembre 1999 insieme a don Michele Fidone.

Celebrazione del Giubileo Sacerdotale

Il prossimo 27 dicembre 2024, a 25 anni esatti dalla loro ordinazione, sarà celebrata una Eucaristia di ringraziamento nella chiesa di San Pietro a Modica, luogo che 25 anni fa ospitò il rito di consacrazione presbiterale. La celebrazione, presieduta dal Vescovo di Noto, Mons. Rumeo, inizierà alle 18:30 e rappresenterà un’occasione per esprimere gratitudine per il lungo e fecondo apostolato di don Stella.

Il percorso di don Giuseppe Stella

Don Stella ha dedicato questi 25 anni al servizio pastorale in diverse comunità della diocesi, operando a: Pozzallo, Ispica, Pachino e ora a Modica, nella parrocchia di San Pietro, sua comunità di nascita e luogo dove è maturata la sua vocazione sacerdotale.

La celebrazione sarà anche un momento per riflettere sull’importanza del sacerdozio e per ringraziare Dio per i frutti spirituali nati dal ministero di don Stella in tutte le comunità che ha servito con dedizione.

