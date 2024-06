Modica, Ispica e Scicli: controlli serrati nei locali della movida

I controlli, condotti anche in modalità “alto impatto” con il coinvolgimento sinergico dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei corpi di Polizia Locale, hanno interessato le vie nevralgiche dei centri storici di Modica, Scicli ed Ispica, aree frequentate da numerosi giovani. A Modica, particolare attenzione è stata rivolta alla lotta contro lo spaccio e il consumo di stupefacenti in via Grimaldi e nelle stradine attigue, con perquisizioni mirate alla ricerca di sostanze illecite. In questo contesto, la squadra investigativa del Commissariato ha segnalato alla Prefettura di Ragusa cinque assuntori, sequestrando diverse dosi di hashish e marijuana.

Altri controlli

Il pattugliamento di Modica Alta ha portato gli agenti delle Volanti a elevare dieci verbali per infrazioni al Codice della Strada a carico di conducenti di motoveicoli indisciplinati, che si sommano alle contestazioni precedenti. I controlli si sono estesi anche al regolare svolgimento delle attività di intrattenimento. Quattro locali a Scicli e altrettanti a Ispica sono stati controllati, e le loro posizioni sono attualmente al vaglio dell’ufficio di polizia amministrativa.

Bilancio del fine settimana

Durante il fine settimana, sono state identificate complessivamente 400 persone e controllati 160 veicoli. Questi risultati evidenziano l’efficacia dei servizi di controllo del territorio e la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle località più frequentate dai giovani durante la stagione estiva.

