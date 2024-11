Modica: dal mese di luglio una copiosa perdita d’acqua potabile in via Risorgimento

Una perdita copiosa di acqua potabile che si protrae dal mese di luglio in via Risorgimento a Modica. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate da diversi condomini della zona agli organi competenti, la situazione non è stata ancora risolta.

La perdita non solo comporta un grave spreco di acqua potabile, ma rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza dei pedoni, in particolare per le persone anziane che transitano lungo la strada resa scivolosa dal continuo ristagno d’acqua.

