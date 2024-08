“Miss & Mister in Fiore 2024” nella location del Commissariato di Montalbano a Scicli

Successo per la manifestazione all’insegna della bellezza alla quale hanno partecipato concorrenti provenienti da Catania, Siracusa, Noto, Priolo, Comiso, Vittoria, Pozzallo, Modica e Scicli. Diciotto i bambini per il titolo di Miss & Mister Baby Flowers Scicli 2024; dodici le ragazze e quattro i ragazzi. La giuria, coordinata dal consigliere nazionale dell’Avis, Salvatore Mandarà, era composta da adulti e bambini.

I vincitori.

Miss in Fiore 2024 è stata eletta Denise Gulino, 18 anni da Scicli;

Mister in Fiore 2024 Salvatore Fidone, 25 anni da Scicli; i titoli di baby Miss e Mister in Flowers 2024 sono andati a Rosy Ficili 10 anni da scicli ed a Salvatore Binanti, 6 anni proveniente da Catania. Realizzato in via Francesco Mormino Penna anche uno spazio a Zero Molestie Sinalp con l’intervento della Presidente Natasha Pisana. L’iniziativa è stata promossa, infatti, anche dall’associazione Clessidra contro la violenza sulle donne e violenza di genere con la sua presidente Katia Trovato. Durante serata si sono esibite diverse scuole di ballo.

