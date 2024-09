Minacce via social ed estorsione in concorso: arrestate quattro persone

Minacce via social e tentativo di estorsione. La Polizia di Stato ha concluso un’operazione complessa culminata con quattro arresti nelle ultime settimane. L’indagine è partita a luglio, quando due giovani hanno denunciato un’estorsione legata a un presunto debito di droga. Già a fine luglio, un primo arresto era stato effettuato a Cava d’Aliga, dove uno degli esattori era stato fermato con mille euro in contanti, frutto di una richiesta estorsiva.

Le indagini

Le indagini hanno portato all’individuazione del mandante, un 28enne di Modica con precedenti per droga e altri reati. Il giovane, insieme ad altri due complici (uno arrestato in flagranza e un altro già ai domiciliari per spaccio), aveva minacciato le vittime, costringendo un giovane sciclitano a pagare mille euro come acconto per un debito legato al furto di stupefacenti ai danni di pusher siracusani.

Le minacce venivano effettuate sia di persona che via internet, e la Polizia ha subito attivato un sistema di monitoraggio per proteggere le vittime, dato il profilo pericoloso degli indagati, che esibivano armi sui social per intimidire ulteriormente. Il mandante, arrestato con una misura cautelare, aveva persino preteso una videochiamata durante la consegna dei soldi, confermando l’avvenuto pagamento.

Nel corso di agosto, un altro soggetto coinvolto nelle minacce è stato arrestato: già agli arresti domiciliari, è stato trasferito in carcere per aver minacciato le vittime sui social. In un ulteriore episodio, uno degli amici degli arrestati ha continuato a intimidire le vittime e le loro famiglie, portando a un altro arresto.

© Riproduzione riservata