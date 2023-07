Meteo, picchi di 38-40°C: è in arrivo un’intensa ondata di caldo africano

A partire dal prossimo fine settimana, è previsto l’arrivo di un anticiclone africano, che si espanderà dapprima soprattutto nel Centrosud e successivamente coinvolgerà anche il Nord. Ciò porterà a un periodo di stabilità atmosferica e a un’onda intensa e prolungata di caldo africano. Nel fine settimana, si prevedono temperature che raggiungeranno picchi di 36-38°C nel Centrosud, e nella settimana successiva si potrebbero raggiungere picchi di 38-40°C nelle zone interne del Centrosud, con punte ancora più elevate nel Sud e sulle Isole.

CALDO INTENSO ANCHE DI NOTTE

Le coste avranno temperature leggermente più basse grazie alle brezze marine, mentre al Nord potrebbero superarsi i 35°C. Questo caldo intenso sarà accentuato dalle condizioni afose, rendendo il caldo ancora meno sopportabile, soprattutto in Pianura Padana, lungo le coste e nelle grandi città. Le temperature minime notturne aumenteranno inevitabilmente, e potremmo assistere alle cosiddette “notti tropicali”, in cui le temperature non scendono sotto i 23-24°C, soprattutto nelle aree costiere e nelle grandi città.

CALDO, QUANTO DURERA’?

Secondo le previsioni attuali, questa seconda e più intensa ondata di caldo potrebbe durare almeno una decina di giorni nel Centrosud. Tuttavia, non è escluso che a metà della prossima settimana possa verificarsi una pausa temporalesca al Nord, con un parziale smorzamento della canicola.