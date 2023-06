Meteo: domani il picco del caldo, previsti a Ragusa 38 gradi. Fine settimana più fresco

L’Italia stia affrontando una fase di caldo intenso e temperature al di sopra della media stagionale. Il picco di caldo estremo era originariamente previsto per il Solstizio d’Estate, poi è stato posticipato a oggi, ma si prevede che si verifichi domani. Le temperature massime previste sono tra i 35°C e i 40°C, con alcune località che raggiungeranno i 40 gradi.

LA GIORNATA DI DOMANI, 23 GIUGNO

La giornata di domani, venerdì 23 giugno, è prevista come la più calda dell’anno in Italia. Le temperature massime previste sono di 40 gradi ad Agrigento, seguite da Bari, Foggia e Siracusa con 39 gradi. Altre località avranno temperature tra i 35°C e i 38°C. A Ragusa, sono previsti per la giornata di domani 38 gradi.

Tuttavia, c’è una speranza che l’Anticiclone delle Azzorre possa tornare nel weekend e portare un po’ di refrigerio con temperature massime al di sotto dei 35°C. È interessante notare che il fatto di considerare i 35°C come temperature accettabili e rinfrescanti è un segnale dei cambiamenti climatici che si sono verificati negli ultimi decenni.

Le previsioni per sabato indicano condizioni soleggiate, anche se meno calde rispetto ai giorni precedenti, con possibili temporali sulle coste adriatiche, nel Lazio e in alcune regioni del Sud.

Infine, la tendenza indica una domenica prevalentemente soleggiata, ma con la possibilità di un peggioramento verso la fine del mese.