Messi in salvo 62 migranti; motovedetta della Guardia costiera li trasferisce a Pozzallo

Sono sbarcati a Pozzallo i 60 uomini e i due minori salvato dalla Guardia costiera. Un salvataggio in condizioni meteomarine difficili, portato a termina dalla motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 che ieri aveva mollato gli ormeggi da Pozzallo per raggiungere una piccola imbarcazione che era stata segnalata a circa 90 miglia dalle coste siciliane. Sono arrivati allo stremo delle forze.

Arrivati allo stremo delle forze

Ci sono stati momenti di preoccupata concitazione quando uno degli uomini (quasi tutti in ipotermia, e con scabbia) ha perso i sensi. Trattato immediatamente in banchina dal personale dell’Usmaf e dell’Asp, si è ripreso. Un altro uomo aveva ustioni di secondo grado, probabilmente per contatto con idrocarburi, alle gambe e ai glutei Il barchino era partito dalla Libia. Le nazionalità di provenienza dichiarate dalle persone sbarcate sono Banglasesh, Pakistan ed Egitto.

© Riproduzione riservata