“Messaggio da ‘Le terme’”: il nuovo giallo di Gaetano Arezzo debutta a Ragusa

La casa editrice Abulafia annuncia con entusiasmo la presentazione del nuovo romanzo giallo di Gaetano Arezzo, intitolato “Messaggio da ‘Le terme’”, in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18.00. L’evento si terrà nei locali del Circolo Italia in Piazza San Giovanni a Ragusa, offrendo un’occasione unica per incontrare l’autore e scoprire i retroscena del libro.

Durante la presentazione, Arezzo dialogherà con Giovanna Inguanti, guidando il pubblico attraverso le atmosfere e i misteri che caratterizzano il romanzo. Particolarmente coinvolgente sarà la lettura di alcuni brani, interpretati da Salvo Giorgio, che darà voce ai personaggi e immergerà i presenti nelle intricate vicende narrative del giallo.

La serata sarà accompagnata da un aperitivo offerto dalla casa editrice, creando un momento conviviale e di scambio culturale tra lettori, appassionati di narrativa e addetti ai lavori.

