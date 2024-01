Melodica omaggia Giorgio Gaber, i suoi brani e le sue idee, con l’attore Alessandro Sparacino e il pianista Salvatore Giunta

La 29esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell’anima” proporrà il 20 gennaio alle ore 20:30, presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, lo spettacolo “Gaber, concerto per parole e idee”. Questo evento unico vedrà l’attore Alessandro Sparacino esibirsi con la sua voce, accompagnato dalle note del pianoforte del maestro Salvatore Giunta, per omaggiare uno dei grandi maestri della canzone italiana, Giorgio Gaber.Lo spettacolo sarà un viaggio nel teatro-canzone di Giorgio Gaber, con i suoi testi penetranti e la sottile ironia che ha reinterpretato la società, gli uomini e le cose che ci circondano. Sparacino reinterpreterà alcuni dei brani più famosi e rappresentativi del repertorio dell’autore milanese, offrendo un tributo che farà riflettere e sorridere. La rassegna Melodica intende così offrire al pubblico un connubio magico tra voce e strumento, creando un’atmosfera coinvolgente che farà rivivere le emozioni e le riflessioni suscitate dalle canzoni di Gaber.L’attore Alessandro Sparacino sottolinea l’importanza della satira politica e di costume in un periodo in cui l’equilibrio socio-politico è influenzato dai social media. Il concerto non sarà solo un tributo, ma un’opportunità per riflettere sulle tematiche universali proposte da Gaber nei suoi brani, parole e idee che continuano a essere attuali e pregnanti.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 366 9790999 e 3492993208, scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://associazionemelodica.wixsite.com/melodica.