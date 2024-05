Mattia Manenti, sciclitano, è campione italiano Kickboxing categoria 67 kg

Ancora un trionfo per lo sport sciclitano che sta mietendo allori in diverse discipline, dallo judo al kickboxing alla pallacanestro al calcio.

Ad Iesolo, ieri, nell’ambito dei campionati italiani Kickboxing Federkombat, è salito sullo scalino più alto del podio per la categoria 67 kg nella disciplina dello Kickboxing il giovane Mattia Manenti. Allievo del Maestro Guglielmo Pacetto, il giovane è una promessa nel panorama nazionale. In città la gioia per un titolo che arriva a coronare il sogno di una società che tanto impegno profonda da anni in questa disciplina.

Lo sciclitano Mattia Manenti è campione italiano Kickboxing categoria 67kg 2 serie lowkick a conclusione dei Campionati italiani Kickboxing Federkombat.



“Un risultato che fa onore alla nostra città come occasione di crescita, di formazione e di socializzazione – affermano l’assessore allo sport Valeria Timperanza ed il consigliere comunale Peppe Puglisi – il direttivo di ‘Libertà Popolare’ si complimentano con Mattia Manenti e con il maestro Guglielmo Pacetto della palestra “Kick Boxer’s Bitter’son” di Scicli per l’importante risultato. Siamo certi che ne seguiranno altri visto l’impegno e la costanza con la quale il Maestro Guglielmo Pacetto segue i suoi atleti”.

© Riproduzione riservata