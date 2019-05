Master di I livello "Civiltà e turismo religioso nel Sud Italia" a Messina - Ragusa Oggi

Presentato all’Accademia dei Pericolanti il Master di I livello “Civiltà e turismo religioso nel Sud Italia”, Frutto della collaborazione del DICAM Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, con l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, e con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Basilicata, il Master forma professionisti per la comunicazione sociale, la programmazione e la corretta gestione sul territorio di flussi turistici. Il bando, apertosi il 30-04, scadrà il 20-05 (alle 12.00), ed è scaricabile dal sito: https://www.unime.it/it/node/ 115811.

l Master presentati dai professori, Roberta Salamone, Roberto Montanini, Angela Maria Mezzasalma e da Rosalia Pisciotta, facilitatore processi di transizione Anpal Servizi, sono stati cinque.

In particolare il Master sul Turismo Religioso è aperto ai possessori di laurea triennale, magistrale, quinquennale, a laureati quadriennali (di vecchio ordinamento), in discipline umanistiche, sociologiche, economiche, giuridiche, teologiche e pastorali, artistiche, turistiche, della comunicazione, ingegneristico-architettoniche, etc., sarà fruibile in doppio regime: (A) in quota di libero mercato (al costo di € 2.800,00), senza limiti di età e residenza: la Regione Sicilia ha annunciato (con l’Avviso 27 del 2019) vouchers e rimborsi per la frequenza di master a giovani laureati che ne facciano domanda, collegandosi al sito Avviso n.27/2019 – (B) con contratto di apprendistato: giovani residenti o domiciliati da almeno 6 mesi e aziende, associazioni enti, privati ed ecclesiastici, aventi sede legale in Sicilia, potranno essere, rispettivamente, beneficiari e promotori di contratti di formazione in apprendistato (ai sensi del DL regionale 81 – 2015, art. 45), in forza della delibera del Dipartimento Regionale di Alta Formazione (DDG 568, dell’11-03-2019).