MAST festival alla terza edizione. Scicli al centro del Val di Noto per tre giorni. Dal 10 al 13 agosto. Musica, arte e ambiente

Artisti del panorama elettronico internazionale e opere d’arte contemporanea, un mix collaudato e vincente quello di MAST Festival, nato nel 2019 dalla volontà di unire, nella cittadina barocca del Val di Noto, arti visive e musica. Si parte il 10 agosto per finire il 13 successivo negli scenari di via Tagliamento “U Fuossu” e villa Penna. Una convention fra musica ed arte. Quest’anno il tema principale è legato al concetto di aria, che trascina con sé la materia modellando il circostante e costringendolo ad un processo di naturale ed affascinante mutamento non tralasciando il rapporto che l’uomo intrattiene con l’atmosfera.

Musica dai diversi stili.

Per questa edizione la direzione artistica del festival ha voluto spaziare tra differenti suggestioni culturali: dalle sonorità arab electro di Deena Abdelwahed all’elettronica sperimentale ed emotiva di Indian Wells passando per il producer marocchino Amine K. Ed ancora Sisters of Rave, Knarzy, il duo italo peruviano La Diferencia e il progetto Archivio Futuro.

Non solo musica ma anche arte.

Il festival ospiterà workshop creativi volti a rimarcare l’attenzione che c’è verso grandi temi di attualità. Così “Aerocene” promuoverà il proprio impegno sui temi di consapevolezza e sostenibilità ambientale. “Abusi studio”, studio di architettura celebre per il suo operato in settori critici, affronterà il tema della cooperativa sociale mentre il Liceo Scientifico e l’Istituto Artistico di Modica realizzeranno un workshop per la progettazione di una struttura aerostatica prodotta riciclando la plastica delle serre della provincia di Ragusa. Previsto anche lo “Scicli Unknown” un tour alla scoperta della città grazie alla collaborazione con Ephemeral Tomorrow, il collettivo di base che a Berlino ha studiato un tour ad hoc basato sulla carta climatica, studiando l’aumento delle temperature negli ultimi 20 anni.