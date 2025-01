Martedì arriva a Pozzallo la “Resq people” con 17 migranti

E’ previsto per martedì 7 gennaio all’alba, l’arrivo a Pozzallo della nave ong ‘Resq people’. La nave in questione ha portato a termine il salvataggio di 17 persone che si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione in difficoltà a circa 43 miglia a sud di Lampedusa.

A Pozzallo è intanto scattato il preallerta sbarco. La ‘Resq people’ arriverà a Pozzallo all’alba di martedì; al momento di trova a circa 180 miglia di navigazione dal porto ibleo tra le 17 persone salvate, tutti uomini, ci sarebbe anche almeno un minore







