Marta La Rosa, 14 anni di Comiso, vince il XVI Festival canoro “Città di Vallelunga”

Si chiama Marta La Rosa, ha 14 anni, vive a Comiso. Ha vinto ieri la prima serata del festival canoro Città di Vallelunga Pratameno. Marta La Rosa ha portato sul palco un brano impegnativo “La donna cannone” di Francesco De Gregori. La giuria tecnica presieduta da Valeriano Chiaravalle ha scelto proprio lei come vincitrice della prima serata del festival. Al secondo posto si sono classificati rispettivamente Greta Andolina e Magda Cacciatore.

Un podio tutto femminile, dunque, per la serata dedicata alle giovani promesse del prestigioso festival del comune nisseno che si svolge nella splendida cornice di piazza Umberto. Altri premi sono stati assegnati a Calogero Caruano per l’interpretazione di «Tu vuò fa’ l’americano», cui è andato il “Premio Simpatia”. Il premio della critica è stato assegnato a Enola Carbonaro, quello per la miglior presenza scenica ad Arianna Todaro.

La serata è stata condotta dall’attrice Anna Falchi e da Biagio De Martino. La seconda serata è in programma questa sera con gli artisti senior.

