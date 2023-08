Mario Biondi conquista Marina di Modica

Mario Biondi ha conquistato ieri Marina di Modica. Sold out e applausi ieri all’Auditorium Nannino Ragusa. Con il suo “Crooning soon”, inserito nel cartellone di “InTeatroAperto”, la rassegna culturale estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi, il cantautore siciliano dalla voce più black della musica italiana ha regalato uno spettacolo straordinario, affascinando e coinvolgendo i tanti spettatori che hanno riempito la splendida location fronte mare.

Il suo timbro caldo, profondo e graffiante ha accarezzato il cielo d’agosto e le note, come stelle cadenti, hanno attraversato l’etere. Il crooner catanese ha reso l’atmosfera romantica e sognate, e nonostante l’auditorium fosse pieno, sembrava di essere in un luogo raccolto ed intimo. L’anima soul jazz di Mario Biondi, che trova nello stile crooning la sua più grande espressività, accompagnata alla sua energia vulcanica, hanno trasmesso potenza e grazia. La sua voce rassicurante e confortevole si è unita alle sonorità degli strumenti sul palco, suonati dalla sua storica band, per un’esperienza musicale che ha avvolto il pubblico con elegante intensità. Con “Crooning soon” Mario Biondi si è esibito con i suoi brani più noti e sulle note di “My favourite things” ha anticipato il nuovo progetto discografico che uscirà ad inizio autunno e il nuovo show che porterà in giro per i teatri. “My favourite things” è il brano reso famoso dal musical “Tutti insieme appassionatamente”, poi diventato uno standard jazz grazie al sassofonista John Coltrane e al suo notissimo adattamento. Mario Biondi ha lanciato l’uscita della sua versione a maggio e, proponendola, ha anche fatto una dolce dedica ai suoi nove figli, protagonisti con lui del video collegato disponibile online, che vede anche la mamma dell’artista in un cameo come special guest. Emozioni, note, musica, grandissima voce e pubblico entusiasta, tutto ieri è stato magico. Comprese le sorprese. Per due brani, ospite il jazzista internazionale di origini vittoriesi, Francesco Cafiso.

“InTeatroAperto” continua infatti stasera 12 agosto alle ore 21 presso l’anfiteatro “Lorenzo La Monica – San Giuseppe U Timpuni” con lo spettacolo “Vinciemmu a guerra e persumu la paci” della compagnia teatrale “Ciuri ri Maj”. Con la regia di Marcello Bruno, attraverso recitazione, canti e balli, si metteranno in scena momenti di vita quotidiana e si rievocheranno tradizioni siciliane del tempo passato.