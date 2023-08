Mario Biondi a Marina di Modica

Mario Biondi, noto cantante dall’inconfondibile voce soul jazz, si esibirà all’Auditorium “Nannino Ragusa” a Marina di Modica come parte della rassegna estiva “InTeatroAperto” organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

L’evento avrà luogo il venerdì 11 agosto alle ore 21.45 e sarà un’opportunità per il pubblico di immergersi nell’atmosfera del soul jazz di Mario Biondi. L’artista si esibirà con la sua band storica composta da sei membri, che includono pianoforte/tastiere, basso/contrabbasso, batteria, percussioni/chitarra/flauto, tromba e sax. Il repertorio comprenderà brani nello stile crooning, che include blues, soul, swing e jazz, nonché nuove canzoni in anteprima dal suo prossimo album in uscita in autunno.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA

Sono in programma altri eventi della rassegna “InTeatroAperto”, tra cui uno spettacolo teatrale della compagnia “Ciuri ri Maj” che si terrà il sabato 12 agosto presso l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni.

Info sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com.