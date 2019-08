MANCINI CONVOCA 26 AZZURRI PER SFIDE CON ARMENIA E FINLANDIA - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Riparte con un doppio impegno in trasferta la corsa della Nazionale verso Euro2020: per la 5^ e 6^ giornata delle qualificazioni, gli azzurri affrontano le due sorprese del girone J, l’Armenia (giovedì 5 settembre, ore 18 – Stadio ‘Vazgen Sargysan’ di Yerevan) e la Finlandia (domenica 8, ore 20.45 – ‘Tampere Stadion’ di Tampere), le dirette inseguitrici dell’Italia capolista, avendo scavalcato Grecia e Bosnia, inizialmente le rivali più temute. Il Ct Roberto Mancini ha convocato per le due gare 26 calciatori: prima convocazione con la Nazionale maggiore per il difensore del Cagliari, Luca Pellegrini, già chiamato in occasione dello stage dello scorso aprile. L’Italia partirà per Yerevan mercoledì 4 settembre, per spostarsi poi a Tampere il giorno dopo la gara con l’Armenia. L’elenco dei convocati: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Psg). Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

