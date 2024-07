Mancato pagamento stipendi degli operatori ecologici del cantiere di Modica: chiesto intervento del Prefetto

Stipendi non ancora pagati agli operatori ecologici del cantiere di Modica. Per questo motivo, l’organizzazione sindacale FIADEL di Ragusa ha chiesto un intervento al Prefetto in modo da risolvere una situazione che mette a dura prova tante famiglie.

Stipendi arretrati e mancato pagamento

La mensilità di maggio 2024, che doveva essere erogata dalla IGM, come da contratto, entro e non oltre il 15 giugno 2024, è stata bonificata il 2 luglio 2024 agli operatori ecologici che operano nel cantiere di Modica.

Da quasi un anno, com’è noto, si registrano notevoli ritardi nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori che sono alle dipendenze della ditta IGM del cantiere di Modica.

Il 15 luglio è maturata anche la mensilità del mese di giugno e la 14esima mensilità che, ad oggi, non è ancora arrivata. Per questo motivo i sindacati, i quali lamentano anche una mancanza di comunicazione con IGM, nonostante i lavoratori abbiano garantito puntualmente i servizi alla cittadinanza, chiedono un intervento al Prefetto di Ragusa, affinchè questa situazione possa essere risolta al più presto.

