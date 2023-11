Mancato confronto su Vittoria Mercati in Consiglio comunale: scoppia la polemica

Mercato ortofrutticolo e incompiute. Il consiglio comunale di Vittoria vuole vederci chiaro sulla situazione attuale del mercato, sui finanziamenti necessari per la sistemazione dei box e per altri interventi necessari, ma il presidente della Vittoria Mercati, Carmelo Diquattro, non si presenta in aula. La seduta consiliare va a vuoto e si chiude con un nulla di fatto.

La presidente del consiglio comunale Concetta Fiore grida allo scandalo. “Carmelo Diquattro non si presenta in aula per la seconda volta. Questa è una mancanza di rispetto per il consiglio comunale. Nella prima seduta ci ha scritto affermando di non aver ricevuto nessuna comunicazione. Ne abbiamo preso atto e l’indomani abbiamo inviato una pec. Ebbene, ancora una volta non si è presentato in aula, dimostrando di non avere nessun rispetto del ruolo del consiglio comunale. Chi non rispetta il consiglio comunale, sta offendendo la città di Vittoria”.

“Il comportamento di Diquattro è incommentabile – tuona Marco Greco – chiedo le sue immediate dimissioni dalla carica. Non può ricoprire questo ruolo. La sua nomina è una scelta politica. La responsabilità della sua nomina è del sindaco. Il sindaco ha nominato una persona che sarebbe ottimo per altri ruoli, ma non è adatto a dirigere la Vittoria Mercati”.

Il consigliere Nello Dieli, di Diventerà Bellissima. “Siamo abituati – purtroppo -. All’assenza dei dirigenti e dei funzionari nelle sedute delle commissioni consiliari. Per noi consiglieri comunali era basilare conoscere lo stato dell’arte all’interno del mercato ortofrutticolo. I tre milioni concessi dalla regione non bastano più per gli interventi necessari nei box e per la viabilità. Sappiamo che c’era un’interlocuzione dell’amministrazione con il genio civile per integrare i circa 900.0000 euro mancanti. Ma non abbiamo saputo più nulla. E per questo volevamo delucidazioni dal presidente Diquattro. Vorrei pregare tutti di essere presenti alle sedute delle commissioni consiliari. Lavoriamo tutti per la città”.

Carmelo Diquattro: “Non ho ricevuto nessun invito per la seduta consiliare”

Carmelo Diquattro, da noi contattato telefonicamente il giorno dopo, spiega. “Non ho mai ricevuto questa richiesta del consiglio comunale. Solo stamattina (il giorno dopo la seduta consiliare del 7 novembre, ndr) gli uffici mi hanno consegnato la comunicazione arrivata via pec. Ma si tratta di una comunicazione e non di un invito. Io partecipo alla seduta consiliare se invitato, altrimenti non avrei alcun titolo per farlo”.

L’assenza di Diquattro ha portato alla necessità di un nuovo rinvio della seduta.

Unico punto affrontato ieri nel corso della seduta, quello riguardante alcuni provvedimenti per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

Il Pd propone la “Giornata della raccolta alimentare e dei farmaci” per i cani

Le consigliere del Partito Democratico, Roberta Sallemi e Rosetta Noto hanno presentato la proposta di istituire a Vittoria la “Giornata della raccolta alimentare e dei farmaci”, unita a una campagna educativa da avviare nelle scuole per la promozione dell’adozione a distanza dei cani che vivono nel canile. “La cura e il cibo per un cane del canile costa al comune circa 4 euro al giorno – ha spiegato Sallemi – ma anche se il costo fosse inferiore incide sempre sensibilmente per le casse comunali. Chi ha già dei cani in casa e non può adottarne altri, può però adottarli a distanza e contribuire per la loro alimentazione”. La proposta – ha aggiunto Sallemi – è frutto dei suggerimenti di alcune associazioni animaliste vicine al Partito Democratico e di altri cittadini e gruppi sensibili al problema.

Il consigliere Biagio Pelligra, del gruppo Lega /Sviluppo Ibleo ha proposto degli sgravi fiscali (in particolare uno sgravio sul pagamento della Tari). Pelligra ha sottolineato come lo sgravio porterebbe al comune non un ammanco economico, bensì un vantaggio poiché il comune affronta oggi la spesa di 4 euro al giorno per ogni cane ospitato nel canile di contrada Carosone.

Nello Dieli ha proposto al posto degli sgravi fiscali dei voucher da utilizzare per acquisto di cibo e farmaci per i cani.

L’assessore al randagismo, Cesare Campailla ha espresso apprezzamento per la proposta di Sallemi e Noto, così come per le ulteriori proposte dei consiglieri di opposizione.

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno di Sallemi e Noto. Si appronterà un regolamento che prevederà gli sgravi fiscali ed altri eventuali provvedimenti. Del nuovo regolamento si occuperà la prima commissione consiliare.