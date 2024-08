Manca l’ambulanza a Monterosso: “Si mette a rischio la salute dei cittadini”

Da circa due settimana manca l’ambulanza a Monterosso Almo. E da ieri, anche a Giarratana. A Monterosso, l’ambulanza manca perchè è stata “prestata” a Vittoria, mentre a Giarratana l’ambulanza è stata spostata a Santa Croce, per via di un guasto. Ma i cittadini sono molto preoccupati.

I consiglieri di minoranza chiedono l’intervento del Prefetto

A segnalare il problema è il consigliere di minoranza di “Futuro Comune”, Milena Sammatrice: “L’ambulanza, in questi giorni, è arrivata da Vizzini ma per le emergenze abbiamo dovuto aspettare 45 minuti. Così, si mette a rischio la salute dai cittadini. Siamo distanti dal primo ospedale e se ora viene a mancare pure il mezzo di soccorso, come finirà? Dall’amministrazione, tutto tace: il sindaco ci ha assicurato che fra pochi giorni sarà riportata l’ambulanza a Monterosso, ma è passata più di una settimana”.

I consiglieri comunali di minoranza chiedono l’intervento anche di Sua Eccellenza il Prefetto per trovare una soluzione a questo problema.

© Riproduzione riservata