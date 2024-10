Maltratta l’ex compagna e le estorce denaro: arrestato un 49enne ad Avola

I Carabinieri della Stazione di Avola (SR) hanno arrestato un uomo di 49 anni, con precedenti penali, gravemente indiziato di maltrattamenti, rapina ed estorsione ai danni della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili, era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Tuttavia, negli ultimi mesi, ha continuato a commettere atti violenti contro l’ex compagna, anche in presenza dei loro figli minori. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il 49enne ha più volte insultato, minacciato di morte e aggredito fisicamente la donna. In un episodio particolarmente grave, le ha sottratto con la forza il ciclomotore, chiedendole del denaro per restituirlo.

Fondamentale per l’indagine è stata la denuncia della vittima, che ha permesso agli inquirenti di raccogliere le prove necessarie per richiedere e ottenere l’ordinanza di arresto. Grazie alla tempestiva azione della Procura e all’attività investigativa dei Carabinieri, l’uomo è stato trasferito al carcere di “Cavadonna” a Siracusa.

Si ricorda che, nonostante la gravità delle accuse, l’uomo è attualmente indiziato di delitto e la sua colpevolezza sarà confermata o meno soltanto al termine del processo

