Maltempo a Vittoria: interventi della protezione civile, rimosso albero caduto. Un’auto rimasta impantanata

Il maltempo del fine settimana ha messo a dura prova anche la città di Vittoria. I volontari della protezione civile dei gruppi “107 G. Caruano” e “092 gruppo comunale”, sono intervenuti rapidamente per affrontare le emergenze causate dal maltempo. In più aree del territorio comunale, i volontari hanno lavorato per mettere in sicurezza i siti più esposti e garantire la tranquillità dei cittadini.

Gli interventi

Tra gli interventi, si segnalano la rimozione di un albero caduto in via Girolamo Giardina e le operazioni per agevolare il deflusso delle acque piovane in via Pozzo Bollente sulla SP 112. A causa dell’allagamento della bretella del ponte, si è resa necessaria la temporanea chiusura della SP 18 tra Vittoria e Santa Croce Camerina, dove un’auto rimasta impantanata è stata recuperata dai vigili del fuoco.

