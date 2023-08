Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Natale Bruno, storico volto di Telecolor

E’ morto questa notte all’età di 59 anni, il giornalista Natale Bruno, volto storico di Telecolor e corrispondente dell’Agi. Una morte improvvisa, che lascia un vuoto incolmabile in tutte le redazioni. L’ultimo suo pezzo per Agi ha riguardato il finto suicidio della donna Moldava. Il giorno prima era stato all’aeroporto di Catania, per una lunga e approfondita ricostruzione delle vicende di questa estate. Cronista di razza, Natale Bruno, ci ha lasciati in modo improvviso, inaspettato.

IL VIDEO IN CUI CONTINUA A LEGGERE LE NOTIZIE NONOSTANTE IL TERREMOTO

In rete circola anche un filmato dell’aprile di quest’anno, che lo inquadra mentre legge le notizie al Tg di Telecolor e la sua scrivania trema per un terremoto. Natale Bruno, pur avvertendo la scossa, mantiene la calma, legge ancora, continua a fare fino alla fine il proprio mestiere: il giornalista. Lascia la mamma Teresa e la compagna Santa. I funerali si terranno domani nella Chiesa Madre di Misterbianco alle 17.