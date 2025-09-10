“Lune d’Oriente”: oltre mille visitatori tra vicoli, grotte e panorami notturni di Modica

Si è conclusa con straordinario successo la manifestazione culturale “Lune d’Oriente”, un percorso emozionale al chiaro di luna che ha saputo incantare visitatori e cittadini. Nelle tre edizioni già svolte, circa mille persone hanno partecipato all’iniziativa, confermando l’interesse crescente verso un evento che mette in risalto il patrimonio storico e paesaggistico del quartiere Dente/Cartellone.

I luoghi protagonisti: vicoli, grotte e panorami unici

Il percorso, fortemente voluto da alcune associazioni culturali modicane, ha offerto al pubblico la possibilità di ammirare vicoli, scalinate e grotte immersi in una suggestiva atmosfera notturna. Tra i punti più apprezzati si segnalano il colle Pizzo, il Duomo di San Giorgio, il Castello dei Conti e la maestosa facciata del Convento di Sant’Anna, oggi sede dell’Ente Liceo Convitto.

L’esperienza al Convento di Sant’Anna

Il chiostro del Convento di Sant’Anna ha accolto i partecipanti conducendoli alla scoperta di un patrimonio artistico e spirituale d’eccezione: il Crocifisso ligneo, le mummie custodite e l’installazione “Luce per un Cantiere”, ospitata nella seicentesca Chiesa di Sant’Anna.

Cultura, tradizione e gastronomia

Il percorso è stato reso ancora più completo grazie alla partecipazione attiva del Comitato Oriente e alla guida turistica Ernesto Ruta, che hanno saputo coniugare cultura e narrazione storica. Non sono mancati momenti di convivialità grazie alle degustazioni di prodotti tipici di Modica, offerte da aziende sostenitrici del progetto.

Verso la quarta edizione: Lune d’Oriente 2026

Il Comitato Oriente e l’Ente Liceo Convitto hanno espresso profonda gratitudine verso i partecipanti e gli enti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Lavori e preparativi sono già in corso per la quarta edizione, in programma nel 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta culturale e turistica della città.

