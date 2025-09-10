Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
“Lune d’Oriente”: oltre mille visitatori tra vicoli, grotte e panorami notturni di Modica
10 Set 2025 08:50
Si è conclusa con straordinario successo la manifestazione culturale “Lune d’Oriente”, un percorso emozionale al chiaro di luna che ha saputo incantare visitatori e cittadini. Nelle tre edizioni già svolte, circa mille persone hanno partecipato all’iniziativa, confermando l’interesse crescente verso un evento che mette in risalto il patrimonio storico e paesaggistico del quartiere Dente/Cartellone.
I luoghi protagonisti: vicoli, grotte e panorami unici
Il percorso, fortemente voluto da alcune associazioni culturali modicane, ha offerto al pubblico la possibilità di ammirare vicoli, scalinate e grotte immersi in una suggestiva atmosfera notturna. Tra i punti più apprezzati si segnalano il colle Pizzo, il Duomo di San Giorgio, il Castello dei Conti e la maestosa facciata del Convento di Sant’Anna, oggi sede dell’Ente Liceo Convitto.
L’esperienza al Convento di Sant’Anna
Il chiostro del Convento di Sant’Anna ha accolto i partecipanti conducendoli alla scoperta di un patrimonio artistico e spirituale d’eccezione: il Crocifisso ligneo, le mummie custodite e l’installazione “Luce per un Cantiere”, ospitata nella seicentesca Chiesa di Sant’Anna.
Cultura, tradizione e gastronomia
Il percorso è stato reso ancora più completo grazie alla partecipazione attiva del Comitato Oriente e alla guida turistica Ernesto Ruta, che hanno saputo coniugare cultura e narrazione storica. Non sono mancati momenti di convivialità grazie alle degustazioni di prodotti tipici di Modica, offerte da aziende sostenitrici del progetto.
Verso la quarta edizione: Lune d’Oriente 2026
Il Comitato Oriente e l’Ente Liceo Convitto hanno espresso profonda gratitudine verso i partecipanti e gli enti che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Lavori e preparativi sono già in corso per la quarta edizione, in programma nel 2026, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta culturale e turistica della città.
