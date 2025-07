“Luminessenza”: la luce di Fratantonio illumina Palermo

Una sinfonia di luce e colore che travalica la tela per vibrare nello spazio sacro della Cappella dell’Incoronata. È questo il cuore pulsante di “Luminessenza, iconografia della luce”, la nuova mostra multimediale del pittore modicano Franco Fratantonio, in programma dal 24 luglio al 24 agosto 2025 nel centro storico di Palermo. Un evento che unisce arte contemporanea, spiritualità e identità siciliana, con il patrocinio dell’Assessorato regionale ai Beni culturali e sotto l’egida del Museo Riso.

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 24 luglio alle ore 17.30, alla presenza di autorità istituzionali, politiche e religiose. In esposizione 18 opere, tra pastelli, oli, acquerelli, neon e video, che ripercorrono l’intera traiettoria artistica di Fratantonio, dalla formazione accademica milanese al ritorno nella terra natìa, dove oggi lavora nel suo atelier di Modica, aperto al confronto e all’incontro.

Un linguaggio luminoso e spirituale

Fratantonio non è solo un pittore della luce: è un alchimista del colore che, come sottolinea Liborio Palmeri, riesce a trasmettere “una vibrazione fisica al colore, una luminescenza straordinaria che travalica la dimensione naturalistica”. Le sue opere non si limitano a rappresentare la luce: la evocano, la incarnano, la raccontano come linguaggio dell’anima.

Tra i lavori esposti, anche il suggestivo video “Pozzo Paradiso”, che dialoga con i neon e le opere pittoriche, costruendo un percorso sensoriale immersivo nella dimensione simbolica e interiore della luce.

Scarpinato: “Fratantonio valorizza l’identità siciliana”

“La mostra di Fratantonio rappresenta un’occasione preziosa – ha dichiarato Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale ai Beni Culturali – per valorizzare non solo il talento di un artista siciliano, capace di coniugare ricerca e identità, ma anche uno dei luoghi più suggestivi del nostro patrimonio come la Cappella dell’Incoronata”.

Una carriera tra Milano e Modica

Nato a Modica 63 anni fa, Fratantonio si forma artisticamente a Milano, diplomandosi prima al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera. Dopo 20 anni nel capoluogo lombardo, torna nella sua terra, dove oggi continua la sua ricerca nel segno della luce. Nel suo curriculum 25 mostre personali, 17 collettive e 7 partecipazioni nazionali, con un linguaggio pittorico che unisce tecnica, emozione e sperimentazione.

