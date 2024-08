L’ultimo viaggio di Nicole Lorefice. La salma è partita da Rodi: domenica i funerali

Nicole Lorefice torna a casa. La giovane vittoriese, morta in un incidente stradale alla vigilia di ferragosto a Rodi, dove si trovava in vacanza, arriverà a Vittoria venerdì mattina. La salma sarà portata nell’abitazione della giovane, lungo la strada statale 115, nel tratto di circonvallazione in direzione di Gela.

Il funerale sarà celebrato domenica alle 12 nella chiesa di San Giovanni battista.

I genitori di Nicole sono partiti per Rodi appena appreso dell’incidente. I giorni di ferragosto e il fine settimana non hanno agevolato le procedure di rimpatrio e i documenti che da Rodi dovevano essere inviati al comune di Vittoria e poi al Consolato. La salma è partita oggi da Rodi alla volta di Roma e da lì dovrà poi arrivare a Vittoria.

Sono già rientrati in Italia invece gli altri ragazzi coinvolti nell’incidente, il fidanzato rimasto anch’egli ferito nell’incidente, che dovrà continuare le cure in Italia.

Il gruppo dei ragazzi era arrivato nell’isola dell’Egeo appena il giorno prima. Avevano affittato delle moto a quattro ruote (quad) per le escursioni nell’isola. Il quad con a bordo Nicole e il suo fidanzato si è scontrato con un autobus. Per la giovane estetista vittoriese non c’è stato nulla da fare. È morta sul colpo.

Ora la città e i tanti amici si preparano a dare l’ultimo saluto alla giovane e brillante professionista: una carriera appena iniziata la sua, dopo il diploma conseguito in un istituto vittoriese ed un futuro che si apriva per lei insieme al fidanzato e in compagnia dei tanti amici. Un futuro che si è interrotto all’improvviso durante una breve vacanza: momenti di svago e di gioia che si sono invece trasformati in un immane dolore.

