Lucia La Cognata: 100 anni per la vigilia di Natale. Festa a Ragusa per una donna “moderna”

Ragusa oggi festeggia un compleanno davvero speciale: la signora Lucia La Cognata compie oggi 100 anni, proprio alla vigilia di Natale. Un traguardo straordinario per una donna che ha attraversato un secolo di storia, lasciando un segno indelebile nella comunità ragusana, non solo per la sua longevità ma anche per il suo spirito imprenditoriale e il ruolo innovativo che ha rivestito nella società del dopoguerra.

Lucia La Cognata nacque il 24 dicembre 1924. Sposò Giovanni Nuzzarello e, insieme a lui, intraprese un percorso che univa famiglia e lavoro. Nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, Lucia e Giovanni contribuirono a dare vita a un’attività che, per quei tempi, era una vera e propria rivoluzione: un servizio di catering ante litteram. Insieme al fratello di Giovanni, organizzarono pranzi di nozze nelle sale delle chiese Ecce Homo, Salvatore e Salesiani.

In un’epoca in cui il ruolo della donna era spesso confinato all’ambiente domestico, Lucia e le altre mogli dei Nuzzarello furono parti integranti di questa iniziativa. Si trattava di un approccio decisamente innovativo per i tempi, che dava spazio alle donne come protagoniste attive del mondo del lavoro. Grazie alla loro visione, furono in grado di organizzare fino a 4 o 5 matrimoni a settimana, evolvendo progressivamente dalle tradizionali “spinnaghie” a domicilio a pranzi completi con primi, secondi e dolci tipici.

Nel 1949, i fratelli Nuzzarello aprirono anche un bar che divenne un punto di riferimento per Ragusa fino al 1983. Tra i prodotti più amati spiccavano le arancine, le granite, le brioche e i gelati, tutti preparati a mano con i mezzi di allora. Lucia e il resto della famiglia lavoravano instancabilmente, anche utilizzando un carretto che distribuiva il ghiaccio necessario per la produzione artigianale di granite e gelati, rigorosamente “girati” a mano fino al raggiungimento della giusta consistenza.

Questa storia non è solo il racconto di una donna che oggi spegne cento candeline, ma anche un omaggio a una generazione che ha affrontato le difficoltà del dopoguerra con tenacia, visione e spirito di collaborazione. Lucia La Cognata e la sua famiglia hanno incarnato quei valori che oggi possono essere un esempio per tutti: il lavoro di squadra, l’innovazione e la capacità di dare importanza al contributo di ogni individuo, indipendentemente dal genere.

A lei vanno i migliori auguri. Buon compleanno, nonna Lucia anche dalla redazione di Ragusaoggi.it

