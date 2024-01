Luci a led nelle torre faro dello stadio Scapellato a Scicli. Consegnati i lavori

Sarà la volta buona? Iniziare a scrivere con un interrogativo non è mai particolarmente apprezzato. Oggi, invece, è d’obbligo. Per un motivo ben preciso: si parlerà di illuminazione delle torri faro dell’impianto sportivo “Ciccio Scapellato” sito al villaggio Jungi di Scicli nell’ambito di una fase di riqualificazione con un ammodernamento della struttura.

Proprio l’impianto di illuminazione dello stadio comunale è stato croce e delizia per gli sportivi locali.

Anni ed anni di attese, di interventi, di ammodernamenti, di revisioni ma quelle torri faro sono state operative a singhiozzo. Ne sanno qualcosa i giornalisti che hanno scritto fiumi di inchiostro per quelle torri faro i cui collaudi venivano e non venivano fra promesse e ritardi, per quei quadri elettrici che aspettavano gli adeguamenti alle normative di legge. Oggi c’è un cambio di rotta? Si spera, veramente. “Dopo anni di buio, arriva la luce – dichiara l’assessore allo sport Giuseppe Puglisi – abbiamo in corso diversi interventi di riqualificazione concentrici. Nell’anno appena trascorso lo stadio comunale Ciccio Scapellato è stato destinatario di diverse opere di manutenzione straordinaria. È stato sistemato il campo da gioco dello stadio, sono state rifatte le recinzioni, è stata conseguita l’agibilità dell’impianto per consentire il ritorno del pubblico”.

La consegna alla ditta appaltatrice, alla presenza del sindaco Mario Marino e dell’assessore allo sport Giuseppe Puglisi, dei lavori per l’installazione di una moderna illuminazione a led delle torri faro, insieme alla sistemazione dei quadri elettrici adeguati alle nuove normative vigenti.

“La ditta appaltatrice non solo interverrà allo ‘Scapellato’ ma si occuperà come da capitolato anche della sostituzione dei corpi illuminanti dell’altro impianto sportivo frontaliero, il vicino Polivalente sempre al villaggio Jungi, dove le torri faro funzionano attualmente solo al 30 per cento – conclude l’assessore Puglisi – l’impiantistica sportiva è stata uno degli obiettivi prioritari del sindaco Mario Marino e quest’ultima consegna di lavori è la testimonianza dell’impegno della sua amministrazione in favore del mondo dello sport, che a Scicli rappresenta uno dei momenti più qualificanti di aggregazione sociale”.