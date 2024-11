Lotto: a Modica, cinque vincite da 10.500 euro grazie a un ambo

La Sicilia festeggia un weekend fortunato con il gioco del Lotto, grazie a una serie di vincite che hanno portato un sorriso a molti appassionati. Secondo quanto riportato da Agipronews, le vincite hanno raggiunto un totale di 64.500 euro nella regione, con i seguenti premi principali: Licata (Agrigento): un fortunato giocatore ha portato a casa 12.000 euro. Modica: cinque vincite da 10.500 euro ciascuna, ottenute grazie a un ambo sulla ruota di Bari.

Panoramica nazionale

L’ultimo concorso del Lotto si è rivelato generoso a livello nazionale, con una distribuzione di premi per oltre 3,9 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno, il gioco ha elargito vincite complessive per oltre 1,1 miliardi di euro, confermandosi come una delle lotterie più amate dagli italiani.

