Lotta al randagismo a Comiso, firmato il protocollo per il rifugio sanitario

Questa mattina, presso la sede del Libero Consorzio di Ragusa, si è tenuto un incontro istituzionale tra la Commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale, Patrizia Valenti, e il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. L’incontro ha focalizzato l’attenzione su tre priorità: la lotta al randagismo, il sostegno all’offerta scolastica e lo sviluppo dei collegamenti viari tra il territorio ibleo e l’aeroporto di Comiso.

Lotta al randagismo: accordo per un’Oasi del cane

Un punto centrale dell’incontro è stato la sottoscrizione di un accordo di programma per la realizzazione di un’Oasi del cane presso l’ex villa del comandante della Base Nato di Comiso, in contrada Cannamellito. Questo progetto, finanziato grazie a una variazione di bilancio recentemente approvata, mira a dare una risposta concreta a un problema sanitario e di sicurezza. “Abbiamo accolto la richiesta del sindaco di Comiso e oggi diamo avvio a questo importante progetto che rientra nell’ambito delle politiche provinciali di lotta e contrasto al fenomeno del randagismo”, ha dichiarato la Commissaria Valenti.

Il sindaco Schembari ha sottolineato l’importanza del protocollo: “Tutta la zona Ipparina potrà beneficiare di una struttura, alternativa e complementare rispetto al canile sanitario di Vittoria, che renderà possibile la sterilizzazione ed il controllo degli animali vaganti”. Ha inoltre evidenziato le azioni in corso da parte dei Comuni per sensibilizzare i proprietari di cani sulla necessità di microcippare e sterilizzare gli animali per prevenire la proliferazione di cucciolate indesiderate.

Sostegno all’offerta scolastica

Con fondi provinciali, verranno realizzate otto nuove aule in un’area messa a disposizione dal Comune per rispondere alle esigenze immediate del liceo Classico Carducci. Questa misura temporanea precede la definizione di un più ambizioso progetto per la creazione di una Cittadella della formazione.

Sviluppo dei collegamenti viari

L’incontro ha infine affrontato il tema dei collegamenti viari tra il territorio e l’aeroporto di Comiso. I due enti stanno esaminando possibili soluzioni alternative per migliorare l’accessibilità e favorire ulteriori sviluppi dell’infrastruttura aeroportuale, riconoscendo l’importanza strategica dell’aeroporto per la crescita economica e turistica della regione.

