L’Orchestra Jazz del liceo musicale “G. Verga” di Modica per Ibla Classica International

Continua con il concerto dal titolo “Dalla tradizione all’avanguardia” la 19^ stagione concertistica di Ibla Classica International, che vedrà esibirsi sul palco dell’Auditorium “Pietro Floridia” di Modica, domenica 21 maggio alle ore 19.00, i giovani talenti dell’Orchestra Jazz del liceo musicale “G. Verga” di Modica, diretta dal maestro Marco Caruso. Sarà una serata dedicata alla potente musica jazz con un programma che spazierà da brani classici del jazz a composizioni più moderne e sperimentali, offrendo al pubblico un viaggio attraverso il morbido sound di questo affascinante stile musicale. Sotto la guida del direttore Marco Caruso i giovani talenti iblei, riuniti nel prestigioso Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica, polo d’eccellenza ed unico liceo musicale statale della provincia di Ragusa, eseguiranno con maestria brani intensi e dal ritmo trascinante, mettendo in luce la loro attenta tecnica e profonda passione per la musica. Sarà una serata speciale e molto emozionante, un omaggio alla musica impreziosito dalla bravura dei talentuosi ragazzi che saranno diretti magistralmente dal maestro Marco Caruso. Con il concerto “Dalla tradizione all’avanguardia” gli spettatori di Ibla Classica International, la rassegna musicale promossa dall’associazione A.Gi.Mus presieduta da Giuseppe Basile e nata sotto la guida del maestro Giovanni Cultrera, potranno godere di splendide esecuzioni musicali e lasciarsi trasportare dal magico ritmo del jazz.

L’orchestra jazz del Liceo musicale “G. Verga” di Modica nasce nel 2022 in seno a un progetto jazz dal titolo: “Suonare insieme, dalla composizione all’improvvisazione”. Nonostante la giovane età, ha già all’attivo diversi concerti e masterclass con docenti di chiara fama. Da citare le masterclass jazz di musica d’insieme con il M° Carlo Cattano, docente di Saxofono jazz e flauto Jazz presso il Conservatorio di musica statale P. Tchaikovsky di Nocera Terinese. L’orchestra oltre ad essere costituita da giovani ma talentuosi musicisti, è coadiuvata da docenti tutor i quali rappresentano un modello da seguire per i ragazzi e rendono le esecuzioni ancora più performanti.

Il maestro Marco Caruso ha iniziato a suonare il sassofono molto giovane. Successivamente ha intrapreso gli studi in Conservatorio sotto la guida del M° G. Brundo. Ha conseguito il diploma in sassofono classico presso il Conservatorio Statale “A. Corelli” di Messina, con il massimo dei voti e la lode. Si è perfezionato seguendo i corsi del M° I. Roth, del M° F. Moretti e del M° J.Y. Fourmeau. Gli studi con sassofonisti di fama mondiale, le esibizioni in importanti manifestazioni musicali e la collaborazione con importanti istituzioni musicali costituiscono il bagaglio di esperienze che lo hanno portato a suonare in diverse città italiane e straniere. È vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali. Si esibisce da solista e in formazione cameristica. Si è avvicinato al Jazz grazie al M° Carlo Cattano: musicista, didatta, saxofonista e flautista. Ha conseguito la Laurea di Secondo Livello in Saxofono Jazz con 110/110 e lode e menzione d’onore. Collabora con diverse orchestre e si esibisce in diverse formazioni. È docente di esecuzione e interpretazione “Saxofono” presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, nonché docente responsabile del Progetto Jazz.