L’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania al Teatro Garibaldi di Modica

Clima festoso per il prossimo atteso evento che chiude il programma di questa “stagione per gioire” in musica della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Sarà la prestigiosa Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania a salire sul palco domenica 11 giugno alle ore 18.30 con “Concerto sinfonico”. Evento che nasce dal gemellaggio tra la Fondazione Teatro Garibaldi e il Teatro Massimo Bellini di Catania. “L’amicizia che lega i due Teatri è forte – commenta Giovanni Cultrera il sovrintendente del Teatro catanese – è unita da una grande passione per la musica e dal desiderio di divulgare l’energia e la bellezza dalle quali è intrisa”.

Per l’occasione l’importante Orchestra etnea sarà diretta dalla bacchetta del maestro Pablo Mielgo, direttore d’orchestra di fama internazionale di Madrid. Sul palco ci sarà anche il pianista russo Dmitry Shishkin, acclamato dalla critica per il suo approccio creativo alla musica e per le sue brillanti capacità pianistiche. Sarà un appuntamento memorabile dedicato alla grande musica e alle emozioni che la magia delle note richiamano. Il programma musicale prevede l’esecuzione del “Concerto per pianoforte e orchestra n. 3” composto da Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) nel 1909, uno dei più conosciuti e più impegnativi in quanto richiede resistenza e particolare tecnica virtuosistica al solista. Il concerto di impostazione tardo-romantica, con movimenti “Allegro ma non tanto”, intermezzo “Adagio” e finale “Alla breve”, con sonorità molto affascinanti, è uno dei più impegnativi del repertorio pianistico per la quasi totale costanza e presenza del pianoforte.

Altro momento musicale intenso sarà sulle note del “Sombrero des tres picos”, in italiano “Il cappello a tre punte”, balletto del compositore spagnolo Manuel De Falla (1876 – 1946). Il musicista, esponente dell’impressionismo musicale, rielaborò il patrimonio folcloristico spagnolo, e la composizione proposta ne è ricca di tracce, abbinata ad una elegante orchestrazione. Il prestigioso programma musicale della serata continuerà con il famoso “Bolero” di Maurice Ravel (1875 – 1937), uno degli artisti più raffinati del Novecento. Una partitura audace nata come musica da balletto e che ha trovato il suo grande successo come brano da concerto, tanto da indurre Ravel a registrarlo su disco a farlo diventare uno dei primi e più famosi brani in edizione discografica. “Siamo onorati di avere sul palcoscenico artisti di tale levatura – commentano il neo presidente Maria Monisteri e il sovrintendente della Fondazione Garibaldi Tonino Cannata – Il concerto sinfonico con l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania dà grande risonanza ad una stagione straordinaria, costellata di successi, applaudita da un pubblico molto numeroso che ci ha sempre dimostrato stima e affetto”. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili sul circuito CiaoTicket e al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica. Per informazioni http://www.fondazionegaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.