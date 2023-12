Lo Schiaccianoci al Teatro Duemila di Ragusa con il Balletto Nazionale della Romania

L’attesissimo appuntamento con Lo Schiaccianoci porterà il Balletto Nazionale della Romania a esibirsi a Ragusa il 8 Dicembre 2023 presso il Teatro Duemila. Lo spettacolo, basato sul racconto di E.T.A. Hoffmann, avrà come protagonista la compagnia del Teatro Nazionale dell’Opera della Romania.

Il balletto, che debuttò per la prima volta il 18 dicembre 1892, divenne rapidamente uno dei più importanti e amati balletti natalizi. Questo evento fa parte del tour italiano della storica compagnia del Balletto di Stato Rumeno, che sta visitando i teatri più prestigiosi dell’Italia.

LA STORIA DELLO SCHIACCHIANOCI

La storia di Lo Schiaccianoci, ambientata agli inizi dell’Ottocento, ruota attorno a Drosselmeyer, un inventore di giocattoli eccentrico e amato dai bambini, che viene invitato a casa del Sindaco per una festa di Natale. Durante questa celebrazione, vengono organizzati giochi e danze, tra cui uno spettacolo di marionette e burattini. Il Re dei topi cerca di rapire la Principessa, ma lo Schiaccianoci si rivela coraggioso, sconfiggendo il Re e salvando la Principessa. Diventa così il giocattolo preferito della piccola Clara.

Nel sogno di Clara, si immagina l’invasione della sala da pranzo da parte dei topi guidati dal loro Re, ma lo Schiaccianoci guida i soldatini all’attacco, superando la paura. Clara, seguendo lo Schiaccianoci, lo salva gettando la sua pantofola contro il Re dei topi, che scompare con le sue truppe. Drosselmeyer trasforma quindi lo Schiaccianoci e Clara in un Principe e in una Principessa, concludendo l’atto con il meraviglioso Valzer dei Fiocchi di Neve.

Nella seconda parte del balletto, il sogno continua nella Città dei Dolci, con festeggiamenti in cui partecipano Clara e lo Schiaccianoci. Si susseguono danze coinvolgenti, come la Spagnola, l’Orientale, la Cinese, la Russa (trepak) e il Pas de Trois, fino al risveglio della piccola protagonista con lo Schiaccianoci tra le braccia.

L’atmosfera Natalizia, le scenografie incantate, i costumi e l’impeccabile professionalità del Balletto Nazionale della Romania renderanno gli spettatori partecipi della fiaba di Hoffmann. Lo spettacolo sarà in scena a Ragusa presso il Teatro Duemila il 8 Dicembre 2023 alle ore 18.00. Un’opportunità imperdibile sia per gli appassionati di danza che per coloro che desiderano avvicinarsi a questa meravigliosa forma d’arte attraverso un grande balletto.

LO SCHIACCIANOCI – Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania

8 DICEMBRE 2023 ore 18.00. TEATRO DUEMILA – RAGUSA. Informazioni: 334.1891173