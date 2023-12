Lite e urla in via Milano a Vittoria. Tutti scappano prima dell’arrivo dei carabinieri

Lite in via Milano nel corso della notte a Vittoria. Coinvolti un gruppo di stranieri e tra questi anche una donna. L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino. Nel cuore della notte i residenti della zona hanno sentito urla e schiamazzi provenienti dalla strada, segno di una violenta lite in corso, forse una rissa.

Alcuni residenti hanno telefonato alle forze dell’ordine. Una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto, ma non ha trovato nessuno. I litiganti i erano già allontanati. Non sono state trovate tracce particolari ed è probabile che si trattasse solo una lite violenta, senza armi.