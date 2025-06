Libreria Mondadori a Comiso: dieci anni di libri e resistenza culturale

Dieci anni di parole, storie, incontri. Dieci anni di cultura che resiste e cresce. La libreria Mondadori di Comiso ha spento le sue prime dieci candeline lo scorso 6 giugno, celebrando un traguardo tutt’altro che scontato nel mondo dell’editoria e del commercio librario, specie nei piccoli centri. E lo ha fatto come meglio sa fare: con i libri, i bambini e il teatro.

Un pomeriggio di festa ha colorato il centro di Comiso, con letture animate, fiabe e racconti, coordinati da Lella Lombardo e Valentina Floridia. Protagonisti assoluti, i piccoli allievi e allieve della scuola di teatro, che hanno portato in scena – in un immaginario palcoscenico allestito sulla strada – un saggio ispirato a “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, libro simbolo di coraggio e sogni. A seguire, un momento di intensa emozione con la performance teatrale di Michele Arezzo.

© Riproduzione riservata